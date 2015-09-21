Гривня на міжбанку торгується по 21,93 за долар

У понеділок, 21 вересня, котирування гривні до долара СШАна міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,78/21,93 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,6090/24,7760 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3280/0,3300 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 21,8955 гривні/долар, до цього часу було укладено 65 угод на суму 27,63 мільйона доларів.