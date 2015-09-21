Фонд гарантування після невдалого продажу почав ліквідацію "Укргазпромбанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації "Укргазпромбанку", місяць тому проданого арабської компанії Primestar Energy FZE, повідомляється на сайті фонду.

Фонд нагадав, що Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку в зв'язку з тим, що його новий власник вчасно не виконав свої зобов'язання щодо приведення діяльності банків у відповідність із законодавством в частині виконання нормативів капіталу та ліквідності.

Також повідомляється, що фонд призначив ліквідатором банку Євгенія Ожга терміном на 2 роки.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про припинення тимчасової адміністрації в "Укргазпромбанку" з 12 серпня у зв'язку з продажем 100% його акцій арабської компанії Primestar Energy FZE.

Тимчасова адміністрація працювала в банку з 7 квітня цього року на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

14 вересня НБУ усунув Івана Діяка від посади члена наглядової ради "Укргазпромбанку" і зажадав його заміни в зв'язку з тим, що Діяк був одним з найбільших власників банку, що допустили його неплатоспроможність, та його ділова репутація не відповідає вимогам регулятора для призначення на керівні посади в банках.

"Укргазпромбанк" працював на ринку України з 1996 року і входив до групи невеликих фінустанов. Одним з основних власників банку до його неплатоспроможності був львівський бізнесмен Іван Діяк – в минулому народний депутат України і радник президента Віктора Ющенка, а також колишній радник голови правління НАК "Нафтогаз України".