Тіньова економіка є однією з основних перешкод податкової реформи - експерти

Високий рівень корупції та тіньової економіки є однією з основних перешкод у проведенні податкової реформи, вважають 60% експертів, опитаних Міжнародним центром перспективних досліджень.

Згідно з опитуванням, за результатами якого має УНІАН, 60% експертів вважають, що ще однією серйозною перешкодою у проведенні податкової реформи є відсутність державної стратегії економічного розвитку.

Крім того, експерти оцінили за 10-бальною шкалою основні державні рішення щодо реформування системи оподаткування.

Найнижчу оцінку отримали запровадження додаткового імпортного збору – 2,16 бали і запровадження спеціальних рахунків для адміністрування ПДВ – 3,6 бала. Найвищу оцінку отримало рішення щодо гармонізації податкового та бухгалтерського обліку – 6,174 бали.

Згідно з дослідженням, 44% експертів вважають, що простота адміністрування податків протягом останнього року залишилася без змін, а на думку 28% опитаних – відбулося значне погіршення адміністрування податків.

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Як повідомляв УНІАН, податкова реформа, розроблена Міністерством фінансів, передбачає введення єдиної ставки в розмірі 20% на всі ключові податки: єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість.