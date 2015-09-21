Нацбанк прогнозує зниження інфляції 2016 року до 12%

Національний банк України прогнозує зростання ВВП нашої країни 2016 року на 3,1%, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, в кінці червня НБУ погіршив прогноз падіння ВВП України в 2015 році до 9,5% і підвищив прогноз інфляції до 48% на кінець року.

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Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України у другому кварталі 2015 року сповільнилося до 14,6% в річному вираженні після падіння на 17,2% у першому кварталі.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фондута Європейського банку реконструкції і розвитку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП країни цього року на 7,5%.