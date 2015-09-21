Фонд гарантування має намір продати активи 13 банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір цього тижня продати активи 13 неплатоспроможних банків на загальну суму понад 528,27 мільйона гривень.

Як повідомляється на сайті фонду, в тому числі на продаж виставляються основні засоби та активи банків "Меркурій", "Інтербанк", "Південкомбанк", "Золоті ворота", "Меліор Банк", "Імексбанк", "Брокбізнесбанк", "Легбанк", "Порто Франко", "Банк Демарк", "Грін банк".

Крім того, фонд розраховує продати права вимоги за виданими кредитами "Реал Банку" та "Ерде банку".

Фонд нагадує, що минулого тижня реалізував активи 16 неплатоспроможних банків на суму понад 58,36 мільйона гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України наприкінці червня заявив про завершення основного етапу очищення банківської системи. В результаті цього очищення Фонд гарантування в 2014-2015 роках отримав в управління понад 50 неплатоспроможних банків із активами за балансовою вартістю на 320 мільярдів гривень.

Фонд планує виручити від продажу активів ліквідованих банків близько 50 мільярдів гривень, у тому числі до 5 мільярдів гривень уже цього року, розраховуючи на серйозні результати з осені.

У липні фонд продав активи 23 неплатоспроможних банків на суму понад 46,74 мільйона гривень. Загалом із березня 2015 року фонд виручив від продажу активів неплатоспроможних банків 369,05 мільйона гривень.