Збитки працюючих банків з початку року склали 47,9 мільярда гривень – НБУ

Банківська система України, без урахування неплатоспроможних банків, за підсумками січня-серпня 2015 року отримала 47,902 мільярда гривень збитків, повідомляється на сайті Національного банку України.

Повні дані по банківській системі (з урахуванням неплатоспроможних банків) та порівняльні дані не наводяться.

Враховуючи раніше оприлюднені показники збитків працюючих банків за січень-липень, у серпні банківська система, без урахування неплатоспроможних банків, наростила збиток на 14,767 мільярда гривень.

За оцінками НБУ, доходи працюючих банків за січень-серпень становили 141,230 мільярда гривень, витрати – 189,132 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, банківська система України, без урахування неплатоспроможних банків, за підсумками січня-липня 2015 року отримала 33,135 мільярда гривень збитків.

У 2014 році банківська система України отримала 52,966 мільярда гривень збитків.