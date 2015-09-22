СБУ запобігла виведенню до окупованого Криму 200 мільйонів гривень державних коштів

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, на момент анексії АР Крим державне підприємство "Енергоринок" мало заборгованість на цю суму перед однією з кримських енергокомпаній. Згодом постановою Кабінету міністрів України перерахування державних коштів підприємствам, що розташовані в тимчасово окупованому Криму, були заборонені.

Водночас кримські підприємці, використовуючи фіктивні договори, здійснили переуступку боргу одній з українських енергокомпаній, з якою мали спільного власника. Остання, через механізм примусового стягнення за судовими рішеннями, намагалася отримати кошти з ДП "Енергоринок". Потім гроші планувалося спрямувати на рахунки кримської компанії, повідомили в СБУ.

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Співробітники спецслужби зібрали та надали документи, які унеможливили прийняття необґрунтованих судових рішень у цій справі, підкреслюється в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку голови Державної служби у справах Криму Нарімана Устаєва, скасування закону про вільної економічної зоні «Крим» відповідає інтересам громадян і, відповідно, самої службі.