У Грузії падає нацвалюта: прем'єр заспокоює населення

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі закликав суспільство не панікувати, зберігати спокій і не піддаватися "помилковому ажіотажу" з приводу курсу грузинської валюти, передає "Sputnik Грузія".

Прем'єр стверджує, що нацвалюта "досягла свого піку" і погіршення ситуації не очікується.

Читайте такожПорошенко: Саакашвілі буде великим прем'єром, але не УкраїниЛарі почав різко знецінюватися з листопада минулого року. Уряд представив антикризовий план для залучення іноземних інвестицій, який був розкритикований представниками опозиції. Грузинська влада нещодавно заявили, що для запобігання подальшої девальвації ларі будуть використані додаткові резерви.

З початку літнього сезону курс ларі стабілізувався, проте відчутне падіння знову відновилося з середини липня, коли курс ларі по відношенню до долара досяг позначки в 2,25 ларі за долар. У серпні курс досягав 2,30-2,35. Національний банк Грузії встановив обмінний курс ларі по відношенню до долара на 21 вересня на рівні 2,44 ларі за долар.

"Курс ларі досяг піку, на даному етапі кризовий період вже пройдено. Враховуючи всі прогнози та аналізи, ситуація має врегульовуватися і стабілізуватися", — заявив Гарібашвілі.