Нацбанк має намір дозволити інкасацію небанківським установам

Національний банк України планує залучити спеціалізовані небанківські компанії до надання банкам послуг з інкасації, обробки та зберігання готівки, повідомляється на сайті регулятора з посиланням на проект відповідної постанови.

Як наголошується в повідомленні, банки зможуть самостійно вибирати для себе оптимальний варіант - або здійснювати операції з готівкою своїми силами, або залучати спеціалізовані компанії.

Читайте такожГонтарєва сподівається отримати третій транш МВФ у жовтні, а четвертий - до кінця рокуНБУ повідомляє, що залучення юридичних осіб - небанківських установ до аутсорсингу готівкового обігу є поширеною міжнародною практикою. Зокрема, такий досвід має Федеральна резервна система США, Європейський центральний банк, центральні банки всіх провідних країн Європи, Азії, Африки і Америки, найбільші комерційні банки світу і торговельні мережі.

На думку регулятора, це нововведення сприятиме створенню на ринку рівноправного й конкурентного середовища, зниженню тарифів за надання послуг з інкасації та зниженню цін на оброблену готівку. Крім того, аутсорсинг дозволить знизити рівень витрат банків за рахунок укрупнення готівкових потоків і їх концентрації в касових центрах спеціалізованих компаній.

Одночасно Нацбанк підкреслює, що для запобігання неконтрольованих процесів на готівковому ринку він залишає за собою контроль за дотриманням вимог регулятора в цьому напрямку.

Як повідомляв УНІАН, в Україні обсяг готівки в обігу поза банківською системою за січень-грудень 2014 року зріс на 44,989 млрд грн, або 18,9% – до 282,765 млрд грн.

Наприкінці липня цього року Національний банк повідомив, що має намір знизити граничну суму готівкових розрахунків між фізичними особами до 50 тис. грн зі 150 тис. грн, що діють в даний час.

За оцінками НБУ, першочерговим завданням для реформування і розвитку платіжної системи країни є розвиток системи безготівкових розрахунків і зниження частки готівкових розрахунків.

З 1 вересня 2013 року в Україні діє обмеження максимальної суми готівкових розрахунків підприємств (підприємців) упродовж дня до 10 тис. грн, для фізосіб при розрахунках з підприємствами (підприємцями) і між собою за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному засвідченню, - до 150 тис. грн.