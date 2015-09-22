Місія МВФ запрацювала в Україні

З вівторка, 22 вересня, в Україні буде працювати чергова місія Міжнародного валютного фонду, повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько на зустрічі Чиказької ради глобальних справ.

«З 22 вересня в Україні буде перебувати чергова місія МВФ, яка буде перевіряти, чи ми виконуємо програму Фонду, чи ні», - сказала Яресько.

Читайте такожГонтарєва сподівається отримати третій транш МВФ у жовтні, а четвертий - до кінця рокуЗа її словами, за підсумками цієї місії уряд очікує, що Україна отримає черговий транш кредиту МВФ. «Ми очікуємо, що успішно отримаємо п'ятий транш найближчим часом і продовжимо нарощувати наші резерви», - додала вона.

Також міністр зазначила, що уряд продовжує працювати над отриманням підтримки США, Канади, Європейського союзу та інших партнерів, включаючи Німеччину, Польщу, Японію, Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Нова програма дасть змогу відкрити доступ до міжнародного фінансування близько 40 млрд дол. у найближчі 4 роки, в тому числі Україна зможе отримати 10 млрд дол. від МВФ, 1,8 млрд дол. від ЄС і до 3 млрд дол. від уряду США. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.

До цієї програми Україна і МВФ реалізовували дворічну програму stand-by обсягом 17 млрд дол., підписану в квітні 2014 року. Всього в рамках цієї програми в 2014 році Україна отримала від МВФ два кредитних транші обсягом 4,6 млрд дол.