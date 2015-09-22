Фіскальна служба перевірила вісім обласних митниць: керівництво шести звільнено

Державна фіскальна служба за результатами проведення внутрішнього аудиту прийняла рішення про звільнення з посад кількох керівників і заступників Вінницької, Волинської, Запорізької, Полтавської, Рівненської та Сумської митниць, повідомила прес-служба ГФС.

Згідно з повідомленням, підрозділами внутрішнього аудиту і контролю були проведені перевірки 8 митниць у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Рівненській, Сумській і Харківській областях.

Читайте такожІнформацію про проходження товарів через митницю будуть публікувати в Інтернеті«За результатами перевірок прийнято рішення про звільнення ряду керівників і заступників Вінницької, Волинської, Запорізької, Полтавської, Рівненської та Сумської митниць ГФС, начальників окремих митних постів», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначає, що значні недоліки та порушення при організації митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів, боротьби з контрабандою та протидії митним правопорушенням були виявлені майже на кожній митниці.

Серед порушень Фіскальна служба виявила численні випадки ввезення транспортних засобів на митну територію в режимі «транзит» з метою ухилення від сплати митних платежів та використання їх на території України.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України 16 вересня повідомив, що Кабінет міністрів затвердив індикативні плани доходів митниць і запровадив єдину форму розмитнення товарів на всіх українських митницях в рамках боротьби з корупцією у фіскальних органах.

Державна фіскальна служба України з 1 жовтня поточного року на своєму офіційному сайті в доповнення до інформації про вартість товарів при імпорті в Україну буде публікувати також детальну інформацію про проходження товарів через митницю.