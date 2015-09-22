Світовий банк погіршив прогноз падіння ВВП України в 2015 році до 12% з 7,5%, озвучених у квітні, інфляції - до 50% з 40%. Про це йдеться в матеріалах, розміщених на сайті Світового банку щодо другої програмної позики на політику розвитку фінансового сектора країни.

Читайте такожНацбанк прогнозує зниження інфляції в 2016 році до 12%При цьому СБ очікує, що ВВП України у 2016 році покаже зростання на 1%, у 2017 – на 2%, в 2018 – на 3%, інфляція в наступному році сповільниться до 23,4%, до 2018 року – до 7%.

Крім того, Світовий банк прогнозує, що золотовалютні резерви Національного банку України до кінця цього року збільшаться до 18,3 млрд дол., і до кінця 2018 року вони становитимуть 35,2 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в другому кварталі 2015 року порівняно з другим кварталом 2014 року (в постійних цінах 2010 року) становило 14,6%.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%. Національний банк прогнозує падіння ВВП України в 2015 році на 7,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції та розвитку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП країни в цьому році на 7,5%.

За оцінками експертів, з другого кварталу очікується стабілізація економіки України та поквартальне зростання ВВП, але в цілому динаміка за рік буде негативною – на рівні від мінус 7% до мінус 15%.