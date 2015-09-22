На рахунках Клименка та його родичів заарештовано понад 1 мільйон гривень

Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляє, що на рахунку колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка і його родичів накладено арешт на суму понад 1 мільйон гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу.

Читайте такожРада не включила до порядку денного документ про конфіскацію майна колишніх чиновників часів Януковича "У даний час накладено арешт на рахунки Клименко та його родичів на суму понвд 1 мільйон гривень", - сказав Горбатюк.

Говорячи про можливість накладення арешту на майно родичів підозрюваних високопосадовців, зокрема і Клименка, Горбатюк зауважив, що слідство має зібрати докази того, що кошти, майно, нерухомість, фірми були оформлені на родичів після того, як ними заволоділи шляхом зловживання службовим становищем чи шляхом вчинення інших злочинів.

"Якщо буде встановлено, що на родичів Клименка записане майно, яке було набуте внаслідок вчинення злочинів самим Клименком, то, звичайно, буде накладено арешт", - сказав Горбатюк.

Він зауважив, що наразі в цьому напрямку ведеться робота, і щойно будуть отримані докази, відразу накладуть арешт.

Крім того, відповідаючи на запитання про начебто фінансування Клименком сепаратистів, Горбатюк зауважив, що "інформація надходила, були звернення". "Але цими питаннями займаються інші структурні підрозділи. Тобто, СБУ, військова прокуратура", - додав він.

Горбатюк зауважив, що стосовно Клименка є рішення суду про його арешт, і як тільки він прибуде до України, - буде затриманий і доставлений до суду.

Як повідомляв УНІАН, у даний час арештований ряд активів і триває розслідування низки кримінальних справ щодо колишніх посадових осіб, зокрема, екс-президента Віктора Януковича, екс-голови Національного банку України Сергія Арбузова, а також екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова і екс-міністрів Олени Лукаш, Дмитра Табачника, Раїси Богатирьової, Олександра Клименка, Едуарда Ставицького, Юрія Колобова та Миколи Присяжнюка.