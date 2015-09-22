У Китаї заявили, що сповільнення економіки та падіння ринку не завадять реформам

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін виступив на захист економічної політики свого уряду і заявив, що сповільнення економіки країни та коливання ринків не завадять здійснення необхідних реформ, повідомляє Прайм.

"У своєму першому інтерв'ю для The Wall Street Journal після літнього падіння китайських фондових ринків Сі Цзіньпін розповів, щоінтервенції, які проводяться його урядом з метою зупинити зниження котирувань, були необхідними для "нейтралізації системних ризиків". Вжиті урядом заходи були схожі з тим, що робили уряди "деяких розвинених країн", - повідомляє китайський лідер.

Уповільнення економічного зростання в Китаї виявилося істотнішим, ніж очікували світові ринки та Пекін. Сі Цзіньпін порівняв китайську економіку з кораблем, що потрапив до шторму, і закликав інвесторів звернути увагу на довгострокові перспективи.

"Будь-який корабель у відкритому морі, байдуже, наскільки великий, може іноді піддатися хитавиці", - сказав він.

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На даний час зростання орієнтованої на виробництво економіки Китаю уповільнюється, тому уряд намагається змістити акценти в економіці на споживчі видатки та сферу послуг, але наразі йому не вдається впоратися з поточними спадом.