Moody's погіршило прогноз по економіці Росії

Рейтингове агентство Moody's прогнозує спад ВВП Росії в 2015 році на 4%, в 2016 році - на 1%, повідомив віце-президент Moody's Investors Service Олександр Проклов на форумі Retail risk management-2015, передає ТАСС.

Раніше Moody's прогнозувало спад на 3%.

"У цей раз рецесія триватиме довше, ніж це було в 2008-2009 роках. Ціни на нафту залишаться волатильними, але на порівняно низьких рівнях", - повідомив Проклов.

За оцінками агентства, рецесія продовжиться на тлі повільного відновлення цін на нафту. "Ми вважаємо, що вони (ціни на нафту - прим. ред.) протягом наступного року залишаться на рівні $50-60 за барель, що не дозволить економіці РФ швидко відновитися", - зазначив Проклов.

Експерти Moody's також очікують збереження діючого механізму санкцій. "Ми очікуємо, що в цих умовах інфляція залишиться на високому рівні і в наступному році. На цьому тлі споживчі витрати продовжуватимуть сменшуватися", - заявив Проклов.

Він також зазначив, що ЦБ РФ протягом року не дозволить собі агресивного зниження ключової ставки у зв'язку з високою інфляцією.

Також Moody's прогнозує, що частка проблемних кредитів в РФ протягом 12 місяців досягне рівня кризового 2009 року, коли прострочення було на піку.