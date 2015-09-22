Світовий банк прогнозує зростання зовнішнього боргу України до 157% ВВП

Валовий зовнішній борг України за підсумками 2015 року досягне 156,7% по відношенню до ВВП країни.

Про це говориться в матеріалах Всесвітнього банку про другу програмну позику на розвиток фінансового сектору України, які опубліковані на його сайті.

Згідно з документом, у 2016 році очікується зниження зовнішнього боргу по відношенню до ВВП України до 143,9%, у 2017 році – до 135,7%, до 2018 року – до 126,8% ВВП.

Читайте такожВаловий зовнішній борг України у другому кварталі виріс на 0,8%

Як повідомляв УНІАН, валовий зовнішній борг України у другому кварталі 2015 року порівняно з першим кварталом виріс на 1,007 мільярда доларів США, або на 0,8%, – до 126,976 мільярда доларів, досягнувши 122,8% ВВП.

У першому кварталі 2015 року валовий зовнішній борг порівняно з початком року скоротився на 0,27%, або на 340 мільйонів доларів, – до 125,967 мільярда доларів, склавши 110,5% ВВП.