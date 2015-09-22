Експерти: Україна завтра не виплатить $500 мільйонів за боргами – реструктуризація запущена

Таку думку висловили опитані УНІАН експерти – учасники боргового ринку України.

«Ні, не заплатимо. Вже підписано документи з Комітетом кредиторів про реструктуризацію. Далі – юридичні питання», – сказав керівник аналітичного відділу компанії ICU Олександр Вальчишен, відповідаючи на запитання, чи виплатить Україна 500 млн дол. за єврооблігаціями, що підлягають до оплати завтра, 23 вересня.

Експерт підкреслив, що не варто трактувати завтрашні події як нездатність нашої країни платити за боргами, оскільки це природний етап узгодженого з кредиторами і запущеного процесу реструктуризації, який триватиме орієнтовно півтора-два місяці.

«Процес уже запущено. Наші старі платежі за цими бондами – це вже історія. Починається перехід на нові платежі, зокрема, перші чотири роки Україна платитиме лише відсотки за реструктуризованими євробондами», – пояснив Вальчишен.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса також вважає, що завтра, 23 вересня, Україна не виплатить 500 млн дол. заборгованості за єврооблігаціями. «Ні, звичайно. По-перше, у нас є grace period (пільговий період) 10 днів, протягом якого ми можемо не платити. Тому в нас є 10 днів для того, щоб формально запровадити мораторій, офіційно оголосити умови угоди, узгоджені з кредиторами, і оголосити цей мораторій», – сказав він.

Експерт зазначив, що це технічний формальний крок у процесі реструктуризації, який необхідний, оскільки наша країна навіть протягом пільгового періоду не встигне завершити обмін реструктуризованих євробондів на нові. «Ми не встигаємо провести обмін, цей процес триватиме два місяці, тому і потрібен мораторій. Відповідно, ми зараз оголошуємо мораторій як у прив'язці до цього паперу (підлягає оплаті 23 вересня), так і до наступного – на 600 млн євро у жовтні. І протягом півтора-двох місяців буде процес обміну», – пояснив Фурса.

На його думку, ризики у вигляді зупинення платежів, арешту рахунків і судових позовів щодо України мінімальні. «Нічого такого не буде, поки процес обміну не закінчиться. Проблеми можуть виникнути, лише якщо більш як 25% власників якогось з випусків відмовляться приймати умови Мінфіну і матимуть скоординовану позицію. Стартує реальний процес реструктуризації. До цього були переговори», – додав експерт.

При цьому Фурса попередив, що буквально наступного дня після запровадження мораторію на боргові виплати міжнародні рейтингові агентства можуть знизити рейтинги України до дефолтного рівня. «Якщо сьогодні мораторій, то це можливо завтра. Фактично наступного дня вони мають право присвоювати дефолтний рейтинг», – пояснив експерт.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,6 млрд дол., відстрочення платежів за тілом кредиту в сумі 11,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

У четвер, 17 вересня, Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила урядовий пакет законів, що дає змогу завершити процес реструктуризації на узгоджених з кредиторами умовах. Зокрема, уряду вдалося узгодити з парламентаріями механізм компенсації втрат кредиторів в обмін на часткове списання боргу при зростанні ВВП України більш ніж на 3% щороку після 2020 року.

Президент України Петро Порошенко підписав закони про реструктуризацію у п'ятницю, 18 вересня. В рамках цих законів Мінфін цього тижня почне обмін реструктуризованих облігацій на нові і призупинить обслуговування старих облігацій.