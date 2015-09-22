Мінфін оприлюднив основні показники відкликаного держбюджету-2016

Про це повідомляється в документі, опублікованому на сайті міністерства.

Згідно з документом, граничний рівень держборгу пропонувався на рівні 1,575 трлн грн.

Міністерство пропонувало встановити прожитковий мінімум на місяць з 1 січня 2016 року на рівні 1330 грн, з 1 травня – 1399 грн, з 1 грудня – 1496 грн, мінімальну зарплату з 1 січня на рівні 1378 грн, з 1 травня – 1450 грн, з 1 грудня – 1550 грн.

Також, згідно з відкликаним бюджетом, передбачалося, що Національний банк повинен перерахувати до бюджету 34,063 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Кабінет міністрів затвердив законопроект про держбюджет України на 2016 рік і подав його на розгляд Верховної Ради України, але згодом відкликав документ для подальшого доопрацювання.

За інформацією Міністерства фінансів, держбюджет на 2016 рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, курс гривні на рівні 22,1 грн/дол. і базується на прогнозі зростання ВВП на 2% при інфляції 12%.