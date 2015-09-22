Світовий банк: в 2016 році в Україні залишиться 100 банків

Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зниження кількості банків до 100 у 2016 році.

Про це йдеться в матеріалах Світового банку про другу програмну позику на розвиток фінансового сектору України, опублікованих на його сайті.

Згідно з документом, Національний банк України вже веде роботу в цьому напрямі, розробивши додаткові критерії для своєчасного виявлення проблемних банків і продовжуючи практику розкриття кінцевих власників банків. Для реалізації нової програми регулятору доведеться проаналізувати кредитування банками пов'язаних осіб та підвищити вимоги до банків у цьому напрямі.

Як повідомляв УНІАН, у рамках процесу очищення банківської системи НБУ за 2014 і неповний 2015 рік визнав неплатоспроможними 59 банків, у тому числі три банки – «Фінанси та Кредит», «Інтеграл-Банк» і «Національні інвестиції» – були передані в управління Фонду гарантування минулого тижня.

За даними НБУ, на 1 серпня ліцензію на здійснення банківської діяльності в Україні мали 137 банків, у тому числі 126 працюючих банків, без урахування неплатоспроможних і 1 санаційного банку.