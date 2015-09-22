Бразильський реал впав до нового історичного мінімуму

Бразильський реал, курс якого падає третій місяць поспіль, встановив новий історичний мінімум. Станом на другу половину дня за один долар на торгах давали 4,0519 бразильських реала. Останній раз курс долара до бразильської валюти перевищував 4 реала за долар у жовтні 2002 року, проте тоді він досяг позначки 4,004 реала, пише РБК.

За вересень реал подешевшав на 9,5%, а за останні три місяці — більш ніж на 30%, оскільки липневі торги відкрилися на рівні 3,1022 реала за долар. З початку року бразильський реал втратив в ціні близько 52%, в січні він коштував 2,66 реала за долар.

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З початку вересня міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's знизило суверенний кредитний рейтинг Бразилії до «сміттєвого» рівня: рейтинг країни був знижений на один щабель — з ВВВ - до ВВ+, притому з негативним прогнозом.