Україна почала реструктуризацію і оголосила мораторій на виплату частини держборгу

Кабінет міністрів України оголосив про початок процесу реструктуризації державного боргу, який має бути завершений до 1 грудня 2015 року, і призупинив виплати з його погашення та обслуговування.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Кабміну.

«З метою реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його списання підтримати пропозицію Міністерства фінансів щодо здійснення до 1 грудня 2015 року боргової операції», - йдеться в розпорядженні.

Крім того, Кабмін зобов'язав Міністерство фінансів направити офіційну пропозицію щодо умов реструктуризації кредиторам і за результатами прийняття пропозиції подати на розгляд уряду проекти актів щодо умов обміну, випуску та продажу зобов'язань держави і державних деривативів.

При цьому Державна казначейська служба зобов'язана зупинити всі операції з бюджетними коштами, передбаченими на обслуговування і погашення реструктуризовуваних зобов'язань.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,6 млрд дол., відтермінування платежів за тілом кредиту в сумі 11,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

17 вересня Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила урядовий пакет законів, що дає змогу завершити процес реструктуризації на узгоджених з кредиторами умовах. Зокрема, уряду вдалося узгодити з парламентаріями механізм компенсації втрат кредиторів в обмін на часткове списання боргу при зростанні ВВП України більш як на 3% щорічно після 2020 року.

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Президент України Петро Порошенко підписав закони про реструктуризацію 18 вересня. В рамках цих законів Мінфін цього тижні почне обмін реструктуризованих облігацій на нові і призупинить обслуговування старих облігацій.