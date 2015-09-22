Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2173.8564 (22 вересня – 2185.5146)

100 EUR – 2424.9368 (22 вересня – 2458.7039)

10 RUR – 3.2850 (22 вересня – 3.3041)

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 22 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,65/21,80 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,1370/24,3020 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3250/0,3280 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,7386 грн/дол., до цього часу було укладено 657 угод на суму 530,53 млн дол.