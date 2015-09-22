Мінфін має намір завершити реструктуризацію держборгу до 1 грудня

Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну.

"Результати реструктуризації по всіх серіях боргових цінних паперів, як очікується, будуть відомі протягом жовтня або на початку листопада, а до кінця листопада реструктуризація повинна бути остаточно завершена", - йдеться в повідомленні.

Мінфін зазначив, що з метою завершення реструктуризації державного і гарантованого державою боргу, Кабінет міністрів тимчасово зупинив виплати за деякими державними та гарантованими державою позиками.

"Дане тимчасове призупинення платежів є технічним", - йдеться в повідомленні.

При цьому міністерство уточнило, що тимчасова зупинка платежів не включає єврооблігації, які не передбачають здійснення будь-яких виплат у період з 23 вересня до 1 грудня 2015 року.

"Тимчасова зупинка платежів поширюється на 9 з 14 серій облігацій зовнішньої державної позики і гарантованих державою єврооблігацій ДП "Фінінпро", що входять в периметр реструктуризації, включаючи єврооблігації з погашенням у вересні і жовтні 2015 року", – йдеться в повідомленні Мінфіну.

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У повідомленні вказується, що останній термін для власників єврооблігацій України подати електронні інструкції для голосування - 13 жовтня, а оголошення результатів про наявність кворуму на зборах власників єврооблігацій, а також публікація оголошення про повторне проведення зборів повинні відбутися не пізніше 14 жовтня. При цьому, якщо під час першого голосування не буде кворуму повторні збори власників єврооблігацій і єврооблігацій ДП "Фінінпро" повинні відбутися 29 жовтня і 5 листопада відповідно.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,6 млрд дол, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 млрд дол на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всьому бондами на рівні 7,75% річних.

17 вересня Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила урядовий пакет законів, що дозволяє завершити процес реструктуризації на узгоджених з кредиторами умовах. Зокрема, уряду вдалося узгодити з парламентаріями механізм компенсації втрат кредиторів в обмін на часткове списання боргу при зростанні ВВП України більш ніж на 3% щорічно після 2020 року.

Президент України Петро Порошенко підписав закони про реструктуризацію 18 вересня. В рамках цих законів Мінфін на цьому тижні почне обмін реструктуризованих облігацій на нові і призупинить обслуговування старих облігацій.