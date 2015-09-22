Україна 14 жовтня проведе збори власників усіх 14 випусків євробондів, що реструктуризуються

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну на сайті Ірландської біржі.

Згідно з оголошенням міністерства, збори призначено в проміжок часу з 10:00 до 12:10 за лондонським часом в офісі юридичного радника України White & Case LLP за адресою Олд Броад стріт, 5. Зокрема, з утримувачами облігацій на 3 млрд дол. з погашенням 25 грудня цього року, викуплених Фондом національного добробуту Росії в кінці 2013 року, збори заплановано на 11:10 за лондонським часом.

Згідно з оголошенням, у разі відсутності кворуму повторні збори повинні відбутися не раніше, ніж через 14 днів, але не пізніше 42 днів.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,6 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всім бондам на рівні 7,75% річних.

17 вересня Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила урядовий пакет законів, що дозволяє завершити процес реструктуризації на узгоджених з кредиторами умовах. Зокрема, уряду вдалося узгодити з парламентаріями механізм компенсації втрат кредиторів в обмін на часткове списання боргу при зростанні ВВП України більш ніж на 3% щорічно після 2020 року.

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Президент України Петро Порошенко підписав закони про реструктуризацію 18 вересня. В рамках цих законів Мінфін на цьому тижні почне обмін реструктуризованих облігацій на нові і призупинить обслуговування старих облігацій.