Голова МВФ закликала всіх кредиторів України підтримати реструктуризацію держборгу

Директор-розпорядник ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард закликала всіх кредиторів України підтримати умови реструктуризації частини державного боргу, досягнуті під час переговорів з Комітетом кредиторів 27 серпня поточного року. Про це йдеться в заяві Фонду, оприлюдненій на сайті організації.

Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Процес передбачає повне списання 3,6 млрд дол., відстрочку платежів за тілом кредиту у сумі 11,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

«Ці параметри відповідають цілям програми співпраці між Україною та МВФ і є умовою подальшого фінансування програми. Разом з імплементацією пакету реформ виконання умов боргової операції дозволить знизити боргове навантаження, зменшити щорічну залежність від зовнішнього фінансування, - цитує Лагард Департамент зовнішніх зв'язків МВФ. - І тому я закликаю всіх кредиторів України підтримати пропозицію з боргової операції».

Лагард у своїй заяві також зазначила, що економіка України поступово відновлюється. На думку очільниці МВФ, влада країни вже продемонстрували низку позитивних змін у банківському секторі, сфері реформування енергетики, у сфері фіскальної консолідації і поліпшення ділового середовища. «І це дозволило Україні вже отримати у цілому понад 10 млрд дол. зовнішньої фінансової допомоги з 25 млрд дол., які можуть бути надані аж до 2018 року», - йдеться у заяві Лагард.

При цьому вона висловила сподівання, що українська влада продовжать реалізацію структурних реформ, що дозволить виконати ще одне зобов'язання України і випустити нові боргові папери, умови емісії яких прив'язані до макропоказників розвитку економіки України.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України з 23 вересня почав процедуру реструктуризації державного та гарантованого державою боргу та його списання, яка закінчиться орієнтовно до 1 грудня поточного року. Результати реструктуризації по всіх серіях боргових цінних паперів, як очікується, будуть відомі протягом жовтня або на початку листопада, а до кінця листопада реструктуризацію має бути остаточно завершено, підкреслили у Міністерстві фінансів України. З метою завершення реструктуризації державного та гарантованого державою боргу Кабінет міністрів тимчасово призупинив виплати за деякими державними і гарантованими державою позиками. Причому тимчасове призупинення платежів є технічним. Тимчасове призупинення платежів поширюється на 9 з 14 серій облігацій зовнішньої державної позики і гарантованих державою єврооблігацій ДП "Фінінпро", що входять до периметру реструктуризації, включаючи єврооблігації з погашенням у вересні та жовтні 2015 року.