Мінфін: кредиторам вигідніша участь у реструктуризації, ніж спроби відмовитися від неї

Міністерство фінансів України у зв'язку з початком процедури реструктуризації частини державного боргу, а також на підставі рішення уряду про тимчасове призупинення платежів за деякими державними та гарантованими державою позиками закликало кредиторів України прийняти умови боргового операції і не прагнути використовувати свої права через тимчасову зупинку платежів.

Про це йдеться у заяві Мінфіну, опублікованій на його сайті.

«Ми очікуємо, що власники ОВДП і гарантованих державою єврооблігацій ДП «Фінінпро» не намагатимуться використовувати свої права через призупинення платежів, оскільки таке рішення є технічним. Воно необхідне для юридичного оформлення угоди про реструктуризацію боргу, попередні умови якої були узгоджені між Україною та Спеціальним комітетом кредиторів, - йдеться у заяві. - Всі власники ОВДП і гарантованих державою єврооблігацій ДП «Фінінпро», що знаходяться в обігу, можуть взяти участь у реструктуризації. Ми впевнені, що кредиторам вигідніша участь у реструктуризації, ніж спроби відмовитися від неї».

У Мінфіні також наголосили, що навіть якщо кредитори забажають скористатися своїми правами, це не вплине на готовність України завершити боргову операцію. «Запропонована угода з реструктуризації боргу, яка була погоджена зі Спеціальним комітетом кредиторів України і підтримана міжнародним співтовариством, є і буде єдиним ефективним розв’язанням проблеми зменшення надмірного боргового навантаження України. Наша країна не може дозволити собі платити за боргами у відповідності з діючими умовами договорів. Угода з реструктуризації боргу – єдино можливе розв’язання цієї проблеми», – йдеться у заяві Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,6 млрд дол, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 млрд дол на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всьому бондами на рівні 7,75% річних.

17 вересня Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила урядовий пакет законів, що дозволяє завершити процес реструктуризації на узгоджених з кредиторами умовах. Зокрема, уряду вдалося узгодити з парламентаріями механізм компенсації втрат кредиторів в обмін на часткове списання боргу при зростанні ВВП України більш ніж на 3% щорічно після 2020 року. Президент України Петро Порошенко підписав закони про реструктуризацію 18 вересня.

22 вересня уряд видав розпорядження «Про початок процедури реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його списання», яке дозволить Україні юридично розпочати процедуру реструктуризації держборгу. Міністерство фінансів має намір закінчити її до 1 грудня поточного року.

Директор-розпорядник ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард вже закликала усіх кредиторів України підтримати умови реструктуризації боргу.