У Росії, незважаючи на безгрошів'я, підвищать пенсії народним депутатам СРСР

У Росії радянським народним депутатам, які засідали у Верховній Раді СРСР з 1989 по 1994 рік, пропонують встановити щомісячну доплату до пенсії, яка дозволить збільшити її розмір приблизно до 200 тис. рублів (понад 3 тис. доларів), пишуть "Известия".

Відповідний проект указу президента в цьому місяці підготувало Міністерство праці і соціального захисту. За його підрахунками, на це потрібно з бюджету приблизно 100 млн рублів щорічно.

Читайте такожБанк Росії погіршив економічні прогнози - чекає на рецесію до 2018 рокуЗгідно з проектом, щомісячна доплата буде встановлюватися в такому розмірі, щоб пенсія досягала 55% винагороди діючих депутатів Держдуми. На поточний момент офіційний заробіток депутатів Держдуми становить близько 350 тис. рублів на місяць (до вирахування податків). Таким чином, пенсію перших обраних на демократичній основі депутатів СРСР пропонується встановити на рівні 190 тис. рублів.

У Мінпраці вважають, що під дію указу потрапить 285 осіб. При цьому на його реалізацію будуть потрібні додаткові асигнування федерального бюджету: у 2016 році — у розмірі 105,4 млн рублів, у 2017 рік — у розмірі 101 млн рублів, в 2018 рік — 97 млн рублів.

Як саме в Мінпраці прорахували скорочення витрат по цьому напрямку, у відомстві відповісти не змогли.

Середня пенсія по Росії в 2014 році склала трохи більше 11,5 тис. руб., в липні 2015 року — 12 082 руб.

Старший аналітик «Альпарі» Ганна Бодрова сумнівається в тому, що бюджет здатний буде виплачувати на щомісячній основі доплату до пенсії.

"Згідно з нещодавньою заявою Мінфіну, дефіцит бюджету в поточному році може скласти близько 3% ВВП, — нагадала експерт, — і, швидше за все, бюджет залишиться дефіцитним і в наступному році".

Станом на 1 вересня витрати федерального бюджету вище доходів на 1 трлн рублів (2,1% ВВП). Згідно з останніми поправками до бюджету-2015, в цьому році доходи держави складуть 12,5 трлн рублів, витрати — 15,2 трлн, дефіцит — 2,7 трлн.