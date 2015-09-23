Головний митник Києва "забув" задекларувати свої базари і спільний бізнес з Юрою Єнакіївським - ЗМІ

Про це стало відомо з даних Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, пишуть «Наші гроші».

Згідно з затвердженою формою подачі декларації про доходи, Піковський був зобов’язаний надати інформацію про розмір внесків до статутного капіталу товариства, підприємства або організації – своїх та своєї родини. Однак у декларації чиновника за 2014 р. у цьому розділі стоїть прочерк.

– ТОВ «Ринок «Шацький» (надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна): співвласник з 2012 р., розмір частки – 25%. З липня цього року фірма в стані припинення.– ТОВ «Любомль-Ринок» (надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна): співвласник з 2012 р., розмір частки – 60%.Разом з тим, згідно з даними ЄДРПОУ, Піковський мав станом на 2014 рік і має зараз частку щонайменше в трьох українських фірмах:

– ТОВ «Генотест» (технічні випробування та дослідження): співвласник з 2010 р., розмір частки – 2%.

Щодо останньої фірми в списку, то основним її власником з найбільшою окремою часткою в 48% є віргінський оффшор «Duralco Investments LTD». При цьому в декларації Піковського в розділі про доходи, отримані з-за кордону, вказаний дохід з Віргінських островів у розмірі 72 тис євро (або 1,16 млн грн.). Хоча жодних внесків до статутних капіталів закордонних компаній в декларації не вказано.

Також частки в «Генотесті», котрий офіційно зареєстрований у Єнакієвому Донецької області, мають ТОВ «Ставр» і ТОВ «ФК «Лідер». Нині їх кінцевими бенефіціарами вказано громадян ПАР Ван Геердена та Ван Зіл. Раніше ці фірми мали єнакіївських засновників, а МВС встановило, що «ФК «Лідер» була створена племінником Юрія Іванющенка «задля придбання бази відпочинку «Орджонікідзе» в курортній зоні Святогорська». Нагадаємо також, що Юрій Іванющенко на початках правління президента Віктора Януковича вважався неформальним куратором митниці.

Щодо загального майнового стану Ігоря Піковського, то згідно з декларацією, станом на 2014 р. він мав півгектра землі, будинок на 630 кв м, дві квартири на 81 і 163 кв м, і Lexus LX 570 2010 р.в. На родину не було записано ні майна, ні транспортних засобів.

Нагадаємо, у 2008 – 2010 рр. Піковський уже працював в митній службі – обіймав посаду першого заступника Голови ДМС. У червні цього року не більше місяця побув помічником-консультантом народного депутата Ігоря Луценка, і вже в липні був призначений начальником Київської митниці. Окрім того, з травня 2014 року Піковський також є депутатом Київради від УДАРу Віталія Кличка.

Зазначимо також, що Піковський – не єдиний депутат Київради, який не вписав у декларацію свій бізнес чи бізнес родини. Загалом «Нашим Грошам» вдалося виявити 17 таких депутатів, хоча ця цифра може бути більша, адже декларації за 2014 р. оприлюднили не всі депутати – на офіційному сайті КМР наразі вивішені тільки 107 декларацій.