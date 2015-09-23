Абромавичус виступає за скасування додаткового імпортного збору з січня

Перешкод для скасування додаткового імпортного збору, який був введений в лютому для стабілізації платіжного балансу, з 1 січня 2016 року немає, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на слова міністра Айвараса Абромавичуса.

Згідно з повідомленням, міністр підкреслив важливість макрофінансової стабілізації в підвищенні інвестиційної привабливості та досягнення економічного зростання.

У міністерстві зазначили, що за результатами ретельного аналізу доцільності існування додаткового імпортного збору стало очевидним, що його скасування можлива з 1 січня.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, введений в лютому додатковий імпортний збір позитивно вплинув на зміцнення платіжного балансу та збільшення золотовалютних резервів, а його сукупний економічний ефект за рахунок зменшення імпорту склав 1 мільярд доларів.

Раніше Генеральна рада Світової організації підтвердила відповідність додаткового імпортного збору міжнародним зобов'язанням України.