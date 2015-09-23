Росія, як і раніше, чекає від України $3 мільярдів до кінця року

Голова Мінфіну РФ Антон Силуанов заявив, що питання реструктуризації боргу України на 3 млрд дол. має вирішуватися в двосторонньому порядку, РФ очікує погашення цього кредиту до кінця року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у Держдумі Росії.

«Всі питання в таких випадках завжди вирішуються у двосторонньому порядку», - підкреслив Силуанов.

Він також зазначив, що Росія не отримувала запрошення від Києва взяти участь у зустрічі кредиторів 14 жовтня.

«Ми не отримували запрошення. Україна розсилала свої пропозиції щодо реструктуризації комерційним кредиторам, включивши туди й Росію. Ми говоримо про те, що ми не належимо до цієї категорії кредиторів», - сказав він.

«Друга наша позиція, й ми її теж вже неодноразово висловлювали, - ми очікуємо погашення боргу наприкінці року»,- підкреслив Силуанов.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року президент РФ Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною кредиту Україні обсягом 15 млрд дол. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України.

Перший транш кредиту обсягом 3 млрд дол. Україна отримала наприкінці грудня 2013 року, а подальші вже не отримувала. Виплата боргу в 3 млрд дол. була запланована на грудень 2015 року. Однак «російський» борг увійшов до переліку боргів перед приватними кредиторами, що підлягає реструктуризації.

27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол., відтермінування платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%. Російським кредиторам запропонували такі самі умови реструктуризації боргу обсягом 3 млрд дол.

РФ заявила про відмову брати участь в реструктуризації боргу.

Однак Мінфін США закликав усіх кредиторів України якомога швидше завершити переговори за борговими операціями.

Крім того, президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк не раз заявляли, що Росія як один із кредиторів України не отримає кращих умов реструктуризації боргу, ніж ті, що погоджені з Комітетом кредиторів.