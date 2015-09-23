Росія стала лідером з виведення "темного капіталу": за кордон витекло $1,3 трильйона

У період з 1994 по 2012 рік з Росії незаконно було виведено понад $1,341 трлн.

Про це свідчить дослідження аналітичної компанії Global Financial Integrity (GFI), пише Gazeta.ru.

Компанія провела масштабне дослідження, зосередившись на лідерах відтоку «темного капіталу» за кордон. У підсумкову вибірку з топ-5 країн потрапили Індія, Росія, Філіппіни, Мексика і Бразилія.

Росія стала абсолютним лідером у перерахунку на ВВП на душу населення. Середня сума, яку виводили з Росії в рік за цей період, становила близько $70,5 млрд, при цьому в період з 2010 по 2012 рік ця сума зросла в два рази, до $140 млрд в рік, або понад 8,8% ВВП. Піковим роком став 2011 рік, коли з країни незаконно витекло близько $174 млрд, що порівнянно з 9,9% ВВП Росії за 2011 рік.

Близько 90% випадків виведення коштів з Росії припадає на угоди, коли обсяги проданого товару значно перевищують заявлені обсяги документації, а отриманий прибуток за «надлишки» залишалася на рахунках у закордонних банках.

У Росії рекордні показники обсягів виведення «темного капіталу» по відсотку ВВП навіть у порівнянні з найближчими конкурентами»: у Мексиці та на Філіппінах це співвідношення знаходиться на рівні 4,5% ВВП, в Індії — 1,5% ВВП, в Бразилії — 1,6% ВВП.

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В абсолютних числах Росія також очолила рейтинг: наприклад, з Мексики суму в $1,156 трлн вивели не за 19 років, а за 42 роки, а з Індії за 64 роки вивели менше $700 млрд.

Компанія відзначає, що в тіньовому виведенні коштів з Росії беруть участь не тільки великі гравці, але й середні і малі бізнесмени. Величезні суми виведених коштів експерти компанії пояснюють відсутністю контролю та нестабільністю в економіці.