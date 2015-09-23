Бізнесу заборгували 20 мільярдів ПДВ – Насіров пропонує віддати паперами

Про це заявив голова Державної фіскальної служби Роман Насіров у ході підписання меморандуму з Антикризовою радою громадських організацій.

«У нас є трохи більше як 20 млрд грн боргу з відшкодування ПДВ і є близько 27-28 млрд грн переплат з податку на прибуток. Це той спадок, який, на жаль, нам дісталася від попередньої влади. Наскільки змогли, ми його зменшили за цей рік», – сказав Насіров.

При цьому він підкреслив, що наполягає на тому, щоб це питання було вирішено до кінця поточного року

«До цього треба підійти системно, один раз повернути. Не йдеться про категорично великі суми. З моєї сторони позиція як була, так і залишається – до кінця року вирішити це питання, щоб у 2016 рік ми увійшли з нульовим балансом за обома статтями», – сказав Насіров.

При цьому голова ДФС зазначив, що дане питання може бути вирішено або шляхом випуску фінансового інструмента з погашення заборгованості, або законодавчо оформленою розстрочкою.

Крім того, Насіров повідомив, що уряд за його пропозицією збільшив граничний обсяг відшкодування з податку на додану вартість у поточному році на 7 млрд грн – до 65 млрд грн.

«Я вибивав 12 млрд грн, поки що вибив 7 млрд грн. Думаю, до кінця року ми переглянемо цю цифру», – сказав голова ДФС.

Як повідомляв УНІАН, Насіров прогнозує, що Міністерство фінансів у листопаді здійснить випуск облігацій на суму до 20 млрд грн для погашення заборгованості перед підприємцями з податку на додану вартість.

Обсяг відшкодування платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва України у серпні 2015 року порівняно з липнем знизився на 34,1% – до 4,460 млрд грн. Обсяг відшкодування ПДВ за січень-серпень 2015 року становив 37,931 млрд грн.