S&P тимчасово змінив рейтинг ПриватБанку в рамках технічної процедури продовження єврооблігацій банку

У повідомленні агентства, така технічна процедура є обов’язковою у зв’язку з укладенням між банком та інвесторами угоди про продовження строку випуску єврооблігацій у розмірі 200 млн дол.

Нагадаємо, 8 вересня ПриватБанк підписав додаткову кредитну угоду з держателями облігацій в обсязі 200 млн дол. і строком погашення у вересні 2015 року. У рамках цієї угоди ПриватБанк збільшить процентну ставку за облігаціями до 10,25% і перенесе дату погашення облігацій з 23 вересня 2015 року на 15 січня 2016 року.

S&P зазначає, що ПриватБанк виступив з пропозицією про продовження строків обігу єврооблігацій у зв’язку з дуже складною економічною ситуацією в країні.

Довідково: Необхідно також зазначити, що ПриватБанк отримав дуже високу підтримку інвесторів під час продовження єврооблігацій 2015 року. Усього проголосувало 85,17% держателів бондів 2015 року, із них 96,94% – «За», що є одним із найвищих показників серед аналогічних транзакцій українських емітентів.