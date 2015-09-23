Фонд гарантування запропонує НБУ ліквідувати "Дельта банк"

Єдино можливим способом виведення "Дельта Банку" з ринку є його ліквідація та здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб виплат гарантованих сум вкладникам, говориться в повідомленні на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, фонд має намір звернутися з відповідною пропозицією до Національного банку України.

"Це пов'язано з тим, що з восьми кваліфікованих інвесторів конкурсні пропозиції надали лише два інвестора. Один з них не був допущений до конкурсу через несплату гарантійного внеску, а пропозиції іншого не відповідали принципу найменших витрат для Фонду гарантування", - говориться в повідомленні.

Зокрема, пропозицію потенційного переможця передбачало докапіталізацію перехідного банку на суму 3,1 мільярда гривень, яку здійснить Кабінет міністрів України. А також потенційний переможець планував реструктуризувати на 10 років зобов'язання перед НБУ і державними банками на суму 13,1 мільярда гривень. Крім того, конкурсна пропозиція передбачала пролонгацію гарантованих вкладів фізичних осіб на термін не менше 3 років, що суперечить чинному законодавству і буде мати негативні соціальні наслідки.

"Фонд гарантування звернувся до потенційного переможця конкурсу з рекомендацією привести конкурсну пропозицію у відповідність з фактичним станом справ. Проте було отримано відмову щодо внесення змін. Крім того, Фонд гарантування не отримав від інвестора відповідного дозволу АМКУ на концентрацію суб'єктів господарювання, а НБУ своїм рішенням заборонив йому придбання істотної участі в перехідному банку", - говориться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав неплатоспроможним входить до групи найбільших "Дельта Банк" 2 березня, в результаті чого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію. У серпні фонд продовжив термін тимчасової адміністрації в банку до 2 жовтня включно.

Фонд розпочав виплати вкладникам "Дельта Банку" 11 червня, попередньо оцінюючи обсяг майбутнього відшкодування на рівні 13,1 мільярда гривень на користь понад 500 тисяч вкладників. Фонд продовжує розбиратися з проблемою дроблення вкладів у банку, і в даний час під розглядом знаходяться ще близько 4,5 тисяч вкладів на загальну суму до 1 мільярда гривень.

У липні Печерський суд дав дозвіл Прокуратурі на проведення позапланової ревізійної перевірки банку за фактом придбання ним за рахунок коштів отриманого від НБУ рефінансування на 4,1 мільярда гривень валюти на 535,3 мільйона доларів і перерахування їх за кордон 12 компаніям своїх співробітників.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун – 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.