У БПП заявляють, що сім'ям загиблих героїв потрібно надати пільги, незважаючи на сукупний дохід

Народні депутати України – члени Блоку "Петра Порошенка" і Комітету з питань ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО і людей з інвалідністю зареєстрували новий проект закону, мета – дати можливість користуватися пільгами всім сім'ям загиблих при захисті батьківщини без існуючих на сьогодні обмежень.

Законопроект зареєстрований депутатами Олександром Третьяковим, Олексієм Порошенком, Максимом Бурбаком, Глібом Загорієм, Михайлом Гаврилюком, Юрієм Богданом Шухевичем та Євгеном Рибчинським 18 вересня під номером 3150.

Як зазначив один з авторів, нардеп Гліб Загорій, проектом передбачається скасувати норму, відповідно до якої родини героїв, загиблих за батьківщину, отримують пільги лише у разі, якщо їхній дохід не перевищує 1 710 гривень.

"В адресу моєї приймальні надходять звернення, в яких дружини загиблих наводять розрахунки доходів сім'ї. У деяких він на кількасот гривень перевищує встановлену законом норму, проте забирає в таких сімей право на пільги, які заслужили їхні чоловіки. Вважаю, ми повинні відновити справедливість, надавши належні пільги всім сім'ям, хто втратив годувальника, без обмежень", - вважає Гліб Загорій.

Законопроектом, зокрема, передбачається скасувати частину сьому статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", в якій передбачено отримання сім'ями загиблих пільг лише за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує 1 710 гривень.

Автори законопроекту пропонують поширити норми закону на сім'ї загиблих (померлих) осіб, загиблих (зниклих безвісти) або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або виконання інших обов'язків військової служби, в тому числі з числа учасників антитерористичної операції, добровольців, волонтерів, громадських організацій ветеранів, органів місцевого самоврядування. Всі вони зможуть отримувати безкоштовні ліки за рецептами, 50-відсоткову знижку на оплату житла, комунальних послуг і засобів зв'язку без урахування середньомісячного доходу сім'ї.

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