Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 24 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2157,5129 (23 вересня – 2173,8564)

100 EUR – 2405,6269 (23 вересня – 2424,9368)

10 RUR – 3,2669 (23 вересня – 3,2850)

Читайте такожНацбанк опустив офіційну гривню до долара на 26 копійок

Як повідомляв УНІАН, у середу, 23 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,40/21,55 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 23,9080/24,0710 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3230/0,3260 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,5759 гривні/долар, до цього часу було укладено 599 угод на суму 434,45 мільйона доларів.