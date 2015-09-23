Фонд гарантування хоче почати виплати вкладникам "Інтеграл-банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує виплатити вкладникам невеликого "Інтеграл-банку" 99,679 мільйона гривень відшкодування за вкладами.

Як повідомляється на сайті фонду, очікувана сума виплат складе 27,2% обсягу коштів на поточних та депозитних рахунках фізичних осіб в банку, який на момент введення в банк тимчасової адміністрації склав 365,924 мільйона гривень.

Згідно з наведеною звітністю, на коррахунку банку в Національному банку України є кошти на 3,992 мільйона гривень, на рахунках в інших банках - 312,143 мільйона гривень.

Також фонд повідомляє, що до 1 жовтня включно шукає інвестора для виведення банку з ринку, і нагадує, що участь у купівлі активів та передачі зобов'язань неплатоспроможного банку мають право приймати виключно банки.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 15 вересня ввів тимчасову адміністрацію в банк "Інтеграл-банк" на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним. Тимчасова адміністрація введена терміном на 3 місяці - до 15 грудня, тимчасовим адміністратором призначений Олег Андронов.

"Інтеграл-банк" працює на ринку України з 1994 року і входить до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. Основним власником банку є Кирило Торішній, володіє прямо та опосередковано через інвесткомпанію "Інвестиційно-торговий союз" 48,5705% акцій банку.