Яресько знову заявила, що Україна не надасть Росії кращих умов щодо погашення євробондів

Про це заявила міністр фінансів України Наталія Яресько в інтерв'ю чиказькій радіостанції WBEZ91,5, передає ТАСС.

"Ми з принципу розглядаємо всіх держателів євробондів однаково, хто б вони не були, - заявила міністр. - Ми запрошували власників євробондів до обговорення". За її словами, Росія "виступила з політичною заявою про те, що не бажає брати участь в обговоренні". У той же час вона закликала Росію вивчити висунуті Україною пропозиції, які, за її словами "налічують безліч сторінок".

"Сподіваюся, що більшість кредиторів, у тому числі й власники так званих російських євробондів, зрозуміють свою вигоду, - продовжила Яресько. - І президент України, і прем'єр-міністр вже заявили, що кращих умов з боку України бути не може. У кожного є вибір - брати участь в обговореннях чи ні, і це відноситься до власників так званих російських євробондів. Кращих умов ми не надамо".

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Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство фінансів України у зв'язку з початком процедури реструктуризації частини державного боргу, а також на підставі рішення уряду про тимчасове призупинення платежів по деяким державним та гарантованим державою позикам закликало кредиторів України прийняти умови боргового операції і не прагнути використовувати свої права через тимчасову зупинку платежів.

Як повідомлялося, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,6 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона по усім бондам на рівні 7,75% річних.

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17 вересня Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила урядовий пакет законів, що дозволяє завершити процес реструктуризації на узгоджених з кредиторами умовах. Зокрема, уряду вдалося узгодити з парламентаріями механізм компенсації втрат кредиторів в обмін на часткове списання боргу при зростанні ВВП України більш ніж на 3% щорічно після 2020 року. Президент України Петро Порошенко підписав закони про реструктуризацію 18 вересня.

22 вересня уряд прийняв розпорядження «Про початок процедури реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його списання», яке дозволить Україні юридично почати процедуру реструктуризації держборгу. Міністерство фінансів має намір закінчити її до 1 грудня поточного року.

Директор-розпорядник ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард вже закликала всіх кредиторів України послідувати умовам реструктуризації боргу.