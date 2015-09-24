Росія буде домагатися виплати "кредиту Януковича" через міжнародний суд - Клімкін

Про це він заявив в ефірі програми "Левый берег с Соней Кошкиной".

"Наприкінці цього року ми повинні виплатити Росії 3 мільярди доларів боргу. Ми вважаємо, що цей борг повинен бути реструктуризований. Реально повернення боргу йде через міжнародні суди. Це британське право. І, я сподіваюся, що процес розгляду можливих позовів Росії в судах триватиме певний час і суд буде слухати аргументи всіх сторін", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року президент РФ Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною кредиту Україні в обсязі 15 млрд дол. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України.

Перший транш кредиту в обсязі 3 млрд дол Україна отримала в кінці грудня 2013 року, а подальші вже не отримувала. Виплата боргу в 3 млрд дол була запланована на грудень 2015 року. Однак «російський» борг увійшов в перелік боргів перед приватними кредиторами, що підлягає реструктуризації.

27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол, відстрочку платежів з тіла кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%. Російським кредиторам запропонували такі ж умови реструктуризації боргу в обсязі 3 млрд дол.

РФ заявила про відмову брати участь в реструктуризації боргу.

Однак Мінфін США закликав усіх кредиторів України якомога швидше завершити переговори за борговими операціями.

Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк не раз заявляли, що Росія як один з кредиторів України не отримає кращих умов реструктуризації боргу, ніж ті, які погоджені з Комітетом кредиторів.