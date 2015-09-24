НБУ скоротить термін рефінансування банків через тендери до 90 днів з одного року

Національний банк України удосконалив стандартні інструменти і механізм регулювання ліквідності банків, скоротивши максимальний термін надання кредитів рефінансування на тендерах до 90 днів з одного року.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову від 17 вересня № 615, яка набирає чинності з 1 грудня 2015 року.

«Ця зміна є необхідною умовою переходу до режиму інфляційного таргетування, який Національний банк України планує завершити до кінця 2016 року», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, новий порядок рефінансування передбачає множинність заявок банків для участі в тендерах, тоді як раніше кожен із банків міг зробити тільки одну заявку.

Також регулятор скоротив перелік прийнятних застав за кредитами рефінансування, виключивши іпотечні облігації, цінні папери Державної іпотечної установи, облігації місцевих позик тощо. З початку грудня які забезпечення будуть прийматися тільки державні облігації України, депозитні сертифікати, п'ять видів іноземної валюти (долари США, євро, англійські фунти стерлінгів, швейцарські франки, японські ієни) та облігації міжнародних фінансових організацій.

НБУ дозволив часткове погашення і вивільнення застави, в той час як раніше банки могли вивільнити заставу тільки після повного погашення кредиту. При цьому регулятор змінив підхід до визначення вартості застави, яка буде визначатися за справедливою вартістю, і передбачив, що при зниженні такої вартості банк буде надавати додаткове забезпечення.

Крім того, НБУ ввів процедуру підписання єдиного генерального договору не тільки для кредитів овернайт, а й для кредитів, наданих за результатами тендерів із підтримки ліквідності, що дозволить спростити і прискорити процес видачі кредиту з 5 до 2 днів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в 2014 році порівняно з 2013 роком збільшив обсяг наданих банкам кредитів рефінансування в 3 рази - до 222,3 млрд грн.

У лютому НБУ продовжив термін погашення банками заборгованості за стабілізаційними кредитами та кредитами для підтримки ліквідності до 10 червня 2015 року, а також надав банкам можливість перенести і терміни сплати відсотків за зазначеними кредитами.