Державний борг Росії зріс у два рази

Державний борг Росії за 2012-2014 рік зріс на 92%.

Про це заявила голова Рахункової палати (РП) Тетяна Голікова, повідомляється в прес-релізі на сайті відомства, пише Lenta.ru.

Основне зростання боргу, на 36,4%, припало на минулий рік. За оцінками РП, причиною цього стало залучення облігацій федерального позики на трильйон рублів для Агентства зі страхування внесків (АСВ).

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Видатки на обслуговування боргу зросли за останні три роки на 58% до 415,6 мільярда рублів в рік. За словами Голікової, запозичення під неефективні витрати — «шлях у нікуди».

Голова РП також відзначила тенденцію збільшення держборгу регіонів, яка спостерігається з 2012 року. Станом на 1 вересня він становив 2,116 трильйона рублів. Якщо раніше зростання відбувалося за рахунок комерційних кредитів, то тепер заборгованість збільшується через бюджетні запозичення.

На думку Голікової, дохідну базу регіонів серйозно зачепило рішення щодо створення консолідованих груп платників податків. На практиці це призвело до суттєвого перерозподілу доходів між різними суб'єктами Федерації.

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На 1 вересня 2015 року, за даними Мінфіну, внутрішній держборг становив майже 7 трильйонів рублів, що становить майже 10% ВВП. Зовнішній державний борг дорівнював 51,3 мільярда доларів, що приблизно дорівнює 3,4 трильйона рублів.