У Росії банки виставили на продаж рекордну суму "поганих" боргів

Російські банки за січень-вересень виставили на продаж погані роздрібні кредити на 245 млрд руб. (зростання рік до року на 42%), показує дослідження колекторської компанії «Секвоя кредит консолідейшн». Перше колекторське бюро (ПКБ) називає ще більшу цифру – 390 млрд руб. проти 230 млрд роком раніше. ПКБ враховує всі оголошені тендери, «Секвойя» – результати проведених торгів, пишуть «Ведомости».

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Це рекордне зростання за останні три роки, відзначають аналітики «Секвойя». До кінця року сума може ще зрости – пік продажів поганих боргів традиційно припадає на IV квартал: під кінець року банки чистять портфелі. Прогноз «Секвойя» – 440 млрд руб. Цього року серед виставлених на продаж портфелів вперше стала помітна іпотека – 6% проти 1% рік тому.

Подвоївся за рік і середній розмір кредитів, відзначають аналітики «Секвойя»: рік тому на боржниках висіло в середньому по 50 000 руб., а до жовтня – 99 500 руб. Чим більший борг, тим важче працювати з боржником і добитися повного погашення, зазначає президент «Секвойя» Олена Докучаєва.

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Перш ніж продавати портфелі, банки кілька разів проганяють погані кредити через колекторів за агентськими схемами. На продаж виставляється практично безнадійний борг – переважно старше двох років.

Ціни на такі борги падають – в III кварталі операції здійснювалися в середньому по 0,5–1% від номіналу проти 2,5% роком раніше.