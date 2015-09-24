Нацбанк сьогодні прийме рішення щодо облікової ставки

Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева сьогодні у відеозверненні до учасників Одеського фінансового форуму.

«Сьогодні у нас дуже важливий день. Відразу після нашої конференції я йду на наш монетарний комітет, і наш монетарний комітет буде приймати рішення щодо облікової ставки Національного банку», - сказала Гонтарєва.

За її словами, рішення комітету буде оголошено сьогодні о 14-00.

«Всім учасникам фондового ринку пора звикати, що монетарна політика Національного банку – це більше не декорація, а нова реальність нової України», - сказала голова НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 4 березня 2015 року підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - 30% із 19,5% річних, що діяли раніше.

Слідом за підвищенням облікової ставки регулятор підвищив ставки за операціями підтримки ліквідності, зокрема ставку одноденного рефінансування до 33% річних, і ставки з мобілізації ресурсів за допомогою продажу депозитних сертифікатів.

Жорсткість монетарної політики НБУ спрямована на стабілізацію валютного ринку та курсу гривні, яка впродовж минулого року за офіційним курсом подешевшала до долара в 2 рази і ще в 1,8 разу з початку 2015 року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення Нацбанком обмежень та одержання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася в коридорі 21,5-23,5 грн/дол., де утримується до сьогоднішнього дня.

З 28 серпня Національний банк знизив облікову ставку до 27% і анонсував її подальше зниження при збереженні спокійної ситуації на ринку.