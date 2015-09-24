Гонтарева обіцяє повне скасування валютних обмежень до середини 2016 року

Національний банк України очікує повного скасування адміністративних обмежень на валютному ринку до середини 2016 року, заявила голова НБУ Валерія Гонтарева сьогодні у відеозверненні до учасників Одеського фінансового форуму.

Голова НБУ нагадала, що регулятору довелося вдатися до «драконівських» адміністративних заходів, щоб заспокоїти валютний ринок.

«Ми почали вже лібералізацію, поступове скасування наших обмежень, але повне скасування ми готуємося здійснити, напевно, до середини наступного року», - сказала вона.

За її словами, до середини наступного року НБУ хоче перейти до абсолютно нового валютного регулювання.

«Ми хочемо вийти після скасування цих обмежень в абсолютно нове життя – життя без Декрету про валютне регулювання, датованого 1993 роком, тому що він застарів ще в 1998 році», - сказала голова НБУ.

Як повідомляв УНІАН, з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку і одержання першого траншу від МВФ у рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. упродовж останніх п'яти місяців.

Згідно з Меморандумом про економічну і фінансову політику від 21 липня 2015 року між Україною і Міжнародним валютним фондом, повне скасування обмежень на валютному ринку можливе після успішного завершення часткової реструктуризації державного боргу, докапіталізації банків за результатами стрес-тестування 2014 року і повного переходу НАК «Нафтогаз України» до придбання валюти на міжбанківському ринку напряму, а не із золотовалютних резервів.