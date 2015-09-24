Гривня на міжбанку зміцнилася до 21,45 за долар

У четвер, 24 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 21,35/21,45 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 23,9160/24,0260 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3210/0,3230 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 21,4600 грн/дол., на цю годину було укладено 292 угоди на суму 144,42 млн дол.