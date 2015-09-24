НБУ різко здешевив кредити для економіки - облікова ставка впала до 22%

Національний банк України з 25 вересня знижує облікову ставку до 22% з 27% річних, встановлених на даний час.

Про це УНІАН повідомили в НБУ з посиланням на рішення правління регулятора від 24 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 4 березня 2015 року підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - 30% із 19,5% річних, що діяли раніше.

Слідом за підвищенням облікової ставки регулятор підвищив ставки за операціями підтримки ліквідності, зокрема ставку одноденного рефінансування до 33% річних, і ставки з мобілізації ресурсів за допомогою продажу депозитних сертифікатів.

Жорсткість монетарної політики НБУ спрямована на стабілізацію валютного ринку та курсу гривні, яка впродовж минулого року за офіційним курсом подешевшала до долара в 2 рази і ще в 1,8 разу з початку 2015 року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення Нацбанком обмежень та одержання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася в коридорі 21,5-23,5 грн/дол., де утримується до сьогоднішнього дня.

З 28 серпня Національний банк знизив облікову ставку до 27% і анонсував її подальше зниження при збереженні спокійної ситуації на ринку.