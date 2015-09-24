Нацбанк очікує зростання економіки наступного року на 2,4%

Національний банк України прогнозує зростання ВВП нашої країни в 2016 році на 2,4%, повідомили в НБУ.

«За підсумками 2016 року прогнозується зростання реального ВВП на 2,4%», - йдеться в матеріалах регулятора, переданих УНІАН.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує падіння ВВП України за підсумками цього року на 11,5%, річну інфляцію на рівні 44-45%.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України у другому кварталі 2015 року сповільнилося до 14,6% в річному вираженні після падіння на 17,2% у першому кварталі.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку і Світового банку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%.