Україна може отримати черговий транш МВФ в середині листопада

Національний банк України очікує отримання чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду в середині листопада, повідомила журналістам голова НБУ Валерія Гонтарева.

«2 жовтня місія (МВФ) повинна поїхати. Думаю, що до цього моменту вони встигнуть все зробити. Практично все з боку уряду і Національного банку виконано. На підготовку звіту їм потрібно два-три тижні. Для проведення ради директорів – ще три-чотири тижні. Бо це середина листопада», - сказала вона.

Нагадаємо, чергова місія МВФ розпочала роботу в Україні 22 вересня. Як заявляла напередодні прибуття представників Фонду до Києва міністр фінансів України Наталія Яресько, за підсумками цієї місії уряд очікує, що Україна успішно отримає черговий транш кредиту МВФ, який буде спрямовано в золотовалютні резерви НБУ.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.

До цієї програми Україна і МВФ реалізовували дворічну програму stand-by обсягом 17 млрд дол., підписану в квітні 2014 року. Загалом у рамках цієї програми в 2014 році Україна отримала від МВФ два кредитні транші обсягом 4,6 млрд дол.