Нацбанк: ВВП цього року впаде на 11,5% за інфляції 45%

Національний банк України прогнозує падіння ВВП України за підсумками цього року на 11,5%, річну інфляцію на рівні 44-45%, повідомив сьогодні журналістам заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

«Ми оцінюємо падіння ВВП України в поточному році на рівні 11,5%», - сказав він.

За словами Сологуба, показник річної інфляції, за прогнозами регулятора, буде на рівні 44-45%.

Заступник голови НБУ відзначив, що такі показники є відображенням дисбалансів у економіці в першому півріччі, але, починаючи з третього кварталу, ситуація в економіці покращилася, а показник інфляції демонструє стійке зниження.

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Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України у другому кварталі 2015 року сповільнилося до 14,6% в річному вираженні після падіння на 17,2% у першому кварталі.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку і Світового банку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%.