Економіка України в третьому кварталі зросла на 1%

Реальний ВВП України в третьому кварталі поточного року порівняно з попереднім кварталом виріс на 1%, повідомила сьогодні журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

«За оцінками Національного банку, реальний ВВП у липні-вересні поточного року порівняно з квітнем-червнем зріс на 1%», - сказала вона.

Нагадаємо, Нацбанк прогнозує падіння ВВП України за підсумками поточного року на 11,5%, річну інфляцію на рівні 44-45%.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України у другому кварталі 2015 року сповільнилося до 14,6% в річному вираженні після падіння на 17,2% у першому кварталі.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку і Світового банку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%.